АЛРОСА внедряет опытные технологии обогащения алмазов

Акционерная компания «АЛРОСА» сообщает о внедрении в опытно-промышленную эксплуатацию на обогатительных фабриках №14 и №8 Айхальского горно-обогатительного комбината рентгенографических сепараторов РГС-1М.

Устройства производства научно-производственного предприятия «Буревестник» (г. Санкт-Петербург) предназначены для доводки алмазосодержащего концентрата жировой сепарации СЛБ. Их монтаж осуществлен согласно плану технического перевооружения Айхальского ГОК.

Принцип действия сепаратора РГС-1М, состоящего из сортировочной машины (МС) и стойки автоматического управления (САУ), основан на различии поглощения рентгеновского излучения материалами с различной атомной плотностью. Аппарат позволяет выявлять и выделять из потока материала алмазы, независимо от характера их рентгенолюминесценции, слабо люминесцирующие, либо не люминесцирующие вовсе.

Промышленные испытания сепаратора РГС-1М подтвердили возможность его использования для доводки алмазосодержащего концентрата СЛБ крупностью -3,0+1,0 мм. В будущем это позволит получать дополнительный объем слабо и не люминесцирующих алмазов. В настоящий момент ведется оценка уровня прироста алмазной продукции по данному классу.

Айхальский горно-обогатительный комбинат (ГОК), построенный в 1986 году, осуществляет добычу алмазов на карьерах «Юбилейный», «Комсомольский», а также руднике «Айхал». Доля комбината в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2015 году составила 32%. За 9 месяцев 2016 года на Айхальском ГОК добыто алмазов на 8,3 млн. карат. На комбинате работает более 4300 человек.