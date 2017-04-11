АЛРОСА в марте на процент увеличила продажу алмазов и бриллиантов

В марте общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» составил 566,6 млн долларов — это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реализация алмазов группы «АЛРОСА» в марте составила 554,2 млн долларов. Бриллиантов за указанный период реализовано на 12,4 млн долларов.

«В марте по-прежнему наблюдаем стабильный спрос практически на все категории алмазного сырья, что подтверждает оптимизм участников рынка по результатам ювелирной выставки в Гонконге», — заявил вице-президент компании Юрий Окоемов.