АЛРОСА сообщает результаты продаж в январе

Акционерная компания «АЛРОСА» сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в январе текущего года.

Реализация алмазов Группы АЛРОСА в январе 2017 года составила 358,2 млн. долларов США. Бриллиантов за указанный период было реализовано на 7,28 млн долларов США.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в январе составил 365,4 млн долларов США, что на 60% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Первый месяц года в соответствии с нашими ожиданиями продемонстрировал достаточно активный спрос на алмазы практически во всех сегментах рынка. Очевидно, что алмазогранильный сектор Индии справляется с проблемами, вызванными денежной реформой в этой стране, несколько быстрее ожиданий. В настоящий момент мы склонны сохранять сдержанный оптимизм в отношении активности в мелкоразмерном, наиболее дешевом сегменте сырья»,- говорит Юрий Окоемов, вице-президент АК «АЛРОСА».