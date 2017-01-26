АЛРОСА представит уникальные бриллианты на Алмазной неделе в Израиле

Крупные и необычные алмазы от АЛРОСА обещают стать одними из ключевых экспонатов на шестой Международной алмазной неделе в Израиле (IDWI) 13 – 16 февраля 2017 года. Специальные камни будут выставлены на видном месте на торговой площадке Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE).

АЛРОСА покажет три крупных необработанных алмаза весом 83,59, 90,52 и 207, 28 карата, которые не будут выставляться на продажу. Компания предложит для продажи бриллианты, в том числе круглый камень весом 80,59 карата, парные фантазийные ярко-желтые бриллианты весом по 10 каратов, и 22,45-каратный круглый камень.

Аукцион АЛРОСА будет состоять из 108 алмазных боксов весом от 11 до 199 каратов, а также бриллиантов уникальных белых и цветных оттенков весом от 10 до более чем 80 каратов.

Президент алмазной монополии Андрей Жарков, который станет почетным гостем IDWI, будет присутствовать на открытии Международного тендерного центра IDE, а также встретится с лидерами биржи, чтобы обсудить конкретные условия меморандума о взаимопонимании, в том числе повышенные поставки алмазного сырья.

АЛРОСА, крупнейший производитель алмазов в мире по объёму, в 2015 году добыла 38,3 млн каратов алмазного сырья, получив доход в размере 224,5 млрд рублей, передает Rough&Polished.