АЛРОСА на мартовской торговой сессии не меняла цены для долгосрочных клиентов

АЛРОСА на торговой сессии в марте не изменила цены и лимит отбора для долгосрочных клиентов, сообщили «Интерфаксу» два источника в компаниях-контрагентах алмазодобытчика.

Мартовская торговая сессия, период заключения сделок в рамках которой прошел с 16 по 20 марта, была первой при новом президенте АЛРОСА Сергее Иванове. Цены и иные параметры торгов определяет ежемесячно коллегиальный орган — конъюнктурный совет АЛРОСА, куда входит и глава компании.

Результаты продаж марта (566,6 млн долларов, из них алмазы — 554,2 млн долларов), которые на 70% обеспечены реализацией по долгосрочным контрактам, оказались на 41% выше уровня февраля (и на 1% к марту 2016 года). Для сравнения, мартовские продажи De Beers к февралю 2017 года выросли всего на 5% (правда, февральский показатель у АЛРОСА был 402 млн долларов против 553 млн долларов у De Beers). Итог марта 2017 года для АЛРОСА стал максимальным с июля 2016 года, когда российская компания стала раскрывать месячные объемы продаж, и оказался на 12% выше ожиданий «ВТБ Капитала».

«С начала года, по большому счету, серьезных колебаний цен не было. В пределах погрешности. По тем позициям, которые мы берем, с начала года цены, возможно, на 1% поднялись. По каким-то позициям, может, и выше, но мы их не покупаем», — сказал один из собеседников «Интерфакса», представляющий компанию с внутреннего рынка. Российские клиенты традиционно ориентируются на высококачественное и крупное сырье (5-10 карат), переработка которого наиболее рентабельна в условиях общей невысокой маржи этого бизнеса.

Между тем, АЛРОСА в презентации перед состоявшимся в конце марта Днем инвестора отметила, что индекс цен на алмазы (основная его составляющая — цены по долгосрочным контрактам) за январь-март 2017 года вырос на 2%. В 2016 году цены не изменялись после падения на 15% в 2015 году. При этом выручка от продаж, по оценкам компании, за квартал упадет на 6% — до 1,25 млрд долларов, что при равенстве объемов может объясняться изменением ассортимента. Объемы продаж за квартал предприятие пока не уточняло.

В целом в 2017 году АЛРОСА ожидает некоторого снижения цен на алмазы, возможно, до 5%. Citi в своем недавнем обзоре Citi Annual Industry Review отмечал риски намечающегося входа рынка в зону сокращения запасов. Алмазодобытчики в 2016-2017 годах наращивали продажи, возникла затоваренность в промежуточной стадии «алмазопровода», которая в условиях низкой рентабельности midstream приведет к спаду цен и продаж. Это усугубляется тревожными перспективами спроса на природные алмазы в ювелирных изделиях на фоне роста поставок синтетических камней и изменений приоритетов миллениалов.

Лимит отбора на торговой сессии АЛРОСА по итогам марта для внутреннего рынка остался на уровне 50%, уточнил один из собеседников «Интерфакса», то есть обязательства клиентов по выбору месячной нормы будут считаться исполненными в случае покупки половины объема контракта. Для зарубежных клиентов лимит по-прежнему составляет 70%.

Следующая торговая сессия АЛРОСА пройдет 17-21 апреля.

В 2017 году компания планирует реализовать весь объем добычи 39 млн карат против 40,1 млн карат в прошлом году, когда на фоне оживления конъюнктуры сверх добытых 37,4 млн карат была продана часть сырья из стока.