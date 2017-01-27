АЛРОСА добыла три крупных алмаза на месторождениях Айхальского горно-обогатительного комбината в Мирнинском районе Якутии.

Два кристалла из трубки «Юбилейная» весом 60,22 и 73,50 карата добыты на обогатительной фабрике №14. Еще один камень весом 66,24 карата извлечен из трубки «Комсомольская» на фабрике №8, говорится в сообщении компании.

По основным характеристикам кристаллы имеют форму октаэдра, прозрачные, с желтоватым оттенком.

В 2016 году на трубке «Юбилейная» было найдено 22 крупных кристалла массой от 50 до 122 карат. Среди них – алмаз весом 121,96 карата, факту извлечения которого присвоено имя «Василий Никифоров-Кюлюмнюр» в честь видного якутского общественного деятеля, ученого и писателя. Факту извлечения на этой же трубке алмаза массой 79,35 карата в декабре 2016 года присвоено имя «300 лет Минералогическому музею имени А.Е. Ферсмана».

Трубка «Комсомольская» также славится своими крупными кристаллами. Среди них – алмаз «Международные спортивные Игры «Дети Азии», массой 55,70 карата, и алмаз в 70,20 карата «Академик Жорес Алферов».

Айхальский горно-обогатительный комбинат (ГОК) осуществляет добычу алмазов на следующих объектах: карьеры «Юбилейный» и «Комсомольский», подземный рудник «Айхал». Доля комбината в общей добыче алмазов группы АЛРОСА в 2016 году составила свыше 30%. На комбинате работает более 4300 человек.