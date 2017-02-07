Алроса добыла крупный алмаз на трубке «Юбилейная»

На трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК) добыли кристалл массой 110,84 карата. Об этом сообщила пресс-служба Акционерной компании «Алроса».

Кристалл, октаэдрического габитуса со сноповидно-занозистой штриховкой, имеет размеры 25,5х16,0х22,0 мм. На гранях узоры обратнопараллельных тригональных впадин. Отмечаются внутренние секущие трещины в промежуточной и приповерхностной зонах. Алмаз прозрачный с желтым оттенком.

Разработка трубки «Юбилейная» ведется открытым способом с 1989 года. На это месторождение приходится основной объем добычи Айхальского ГОКа. Запасы «Юбилейной», согласно кодексу JORC, оцениваются на уровне 98 млн каратов алмазного сырья и обеспечивают добычу алмазного сырья до 2030 года. Доля трубки в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2016 году составила 25%.

Айхальский горно-обогатительный комбинат осуществляет добычу алмазов на следующих объектах: карьеры «Юбилейный» и «Комсомольский», подземный рудник «Айхал». В 2016 году в АГОКе добыто 12,2 млн каратов алмазов.