АЛРОСА добыла крупный алмаз массой 62,75 карата

АЛРОСА сообщила о добыче алмаза массой 62,75 карата. Крупный кристалл извлечен из недр трубки «Юбилейная» Айхальского ГОКа на обогатительной фабрике №14.

Прозрачный кристалл в форме октаэдра с легким желтоватым оттенком и незначительными включениями сульфидов в приповерхностной зоне имеет размеры 23х16х17 мм.

Айхальский горно-обогатительный комбинат осуществляет добычу алмазов в карьерах «Юбилейный» и «Комсомольский», а также на подземном руднике «Айхал». Доля комбината в общем объеме добычи алмазов Группы АЛРОСА в 2016 году составила свыше 30%. За 2016 год в АГОКе добыто 12,225 млн карат алмазов на сумму 1,2 млрд долларов США. За 2016 год здесь извлечено около 1200 крупных кристаллов, 28 из них имели вес свыше 50 карат.