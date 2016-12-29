Алмазэргиэнбанк разместил облигации на Санкт-Петербургской бирже

АКБ «Алмазэргиэнбанк» торжественно разместил свои биржевые облигации на Санкт-Петербургской бирже через инвестиционную систему «Восход». Символический старт началу торгов дал председатель правительства республики Евгений Чекин, ударив в якутский бубен.

«Именно с этого момента должна начаться наша история, как банка, открытого для рынка. Информационную открытость мы обеспечиваем уже давно. Мы начали в банке развивать систему корпоративного управления, целью которой как раз и является прозрачность и открытость. На нашем сайте вы можете увидеть отчет банка – он достаточно полный и освещает все, что мы делаем в течение финансового года», — отметила председатель правления банка Людмила Николаева.

Долговой капитал через инвестиционную систему «Восход» был привлечен для финансирования социально-ориентированного проекта на территории республики. В системе размещены биржевые облигации объемом полмиллиарда рублей со сроком погашения в декабре 2018 года.

Организатором размещения выступил крупнейший российский брокер — финансовая группа БКС, партнёром проекта станет инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Участники размещения также планируют с помощью системы «Восход» активизировать инвесторов на участие и поддержку социальных и благотворительных программ Дальнего Востока. Выпуск облигаций стал вторым в инвестиционной системе.