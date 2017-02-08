Алмазэргиэнбанк подтвердил рейтинг кредитоспособности

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на уровне A+(III). По рейтингу сохранен стабильный прогноз, сообщается на официальном сайте агентства.

Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывает административная и финансовая поддержка со стороны Республики Саха (Якутия): в частности, увеличение уставного капитала на 250 млн. руб. в IV квартале 2016 года позволило банку нарастить запас по нормативу достаточности основного капитала банка.

Кроме того, агентством позитивно оцениваются хорошая операционная эффективность деятельности (покрытие доходами расходов составило 133,7% за IV квартал 2016 года), низкий уровень операций на объектах крупного кредитного риска, а также рост показателей рентабельности (за 2016 год ROE составила 11,3% против 6,2% за 2015 год).

Поддержку рейтингу оказывают приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.01.2017 покрытие ссудного портфеля составило 363,9%), диверсифицированная по клиентам ресурсная база и сильные конкурентные позиции в ключевом регионе присутствия.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (г. Якутск, рег. номер 2602) специализируется на кредитовании и обслуживании корпоративных клиентов, МСБ, физических лиц. Основным собственником банка является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (80,29% на 01.01.2017). Дополнительные и операционные офисы, представительства банка расположены в Республике Саха (Якутия), в г. Москве, в г. Хабаровске, в г. Владивостоке, в г. Санкт-Петербурге. На 01.01.2017 величина активов банка по РСБУ составила 29,9 млрд руб. (121-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств — 4,1 млрд руб.

Источник: Официальный сайт Рейтингового агентства «Эксперт РА» http://raexpert.ru/