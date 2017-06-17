Алексей Стручков: Программа развития моногородов позволит улучшить качество жизни населения

В рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в Республике Саха (Якутия) линейный менеджер Фонда развития моногородов Максим Данькин посетил города Мирный, Удачный и поселок Айхал.

В 2014 году президентом России Владимиром Путиным и правительством страны была поставлена стратегическая задача – обеспечить развитие российских моногородов в первую очередь через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Миссией Фонда развития моногородов является содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов с целью стабилизации их социально-демографического и экономического статуса.

Напомним, что в течение 2017 года команды шести моногородов республики проходят обучение на площадках Фонда и Московской школы управления Сколково, итогом которого станут программы развития моногородов по улучшению качества жизни, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, в том числе путем поддержки предпринимательства.

Первый заместитель председателя правительства-министр экономики Якутии Алексей Стручков, как куратор участия республики в реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», провел ряд встреч при участии Максима Данькина в городе Мирный, в том числе в градообразующем предприятии АК «АЛРОСА» (ПАО), с бизнес-сообществом города и администрацией.

Согласно паспорту программы развития Мирного, защита которого пройдет на следующей неделе в Москве, диверсификация экономики планируется за счет поддержки развития пищевой промышленности, производства строительных материалов, развития малого и среднего предпринимательства.

«Мирный является самым развитым городом в республике после столицы, здесь созданы условия для развития всех отраслей экономики, и данная программа дает нам возможность использовать эти преимущества в полной мере», — отметил первый вице-премьер республики.

Кроме этого, Алексей Стручков акцентировал внимание на задаче улучшения качества жизни населения: «Комфортные условия для жизни являются приоритетом Стратегии-2030, и создание таких условий в моногородах не должно обеспечиваться исключительно усилиями градообразующего предприятия. Программа предусматривает как федеральное, так и региональное финансирование мероприятий по улучшению качества жизни – это благоустройство, ремонт дорог, модернизация социальных объектов, создание парковых зон и многое другое».

В завершение рабочей поездки Максим Данкин подчеркнул, что эффективность реализации программы во многом зависит от региональных властей и от управляющей команды каждого города. «Фондом проделана работа, результатом которой является приоритезация моногородов в госпрограммах РФ. Проекты моногородов также в приоритетном порядке будут получать финансирование из средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, планируется приоритетное создание ТОСЭР на базе моногородов. Созданы все условия для развития моногородов, ими только нужно правильно воспользоваться», — подытожил представитель Фонда развития моногородов, сообщает пресс-служба Минэкономики Якутии.