Алексей Стручков: Формирование конкурентной экономики — приоритет развития Якутии

Глобализация, повсеместное применение цифровых технологий и появление новых технологий в энергетике, транспорте, связи, дефицит стратегических ресурсов на фоне роста численности населения, изменения в характере потребления товаров и услуг и внедрение новых стандартов качества жизни поменяют структуру основных рынков. Экономика республики должна быть к этому готовой, стать новой. Эта тема стала главной при обсуждении Стратегии развития Якутии до 2030 года на круглом столе под председательством первого вице-премьера – министра экономики Алексея Стручкова.

По мнению Алексея Стручкова, одним из ключевых приоритетов развития Якутии является формирование конкурентоспособной экономики. По-прежнему превалировать будут базовые отрасли, но поступающие от них налоги помогут создать фундамент для развития других отраслей. При этом в экономику будут внедряться инновационные решения, в том числе создаваемые научными институтами в рамках Северо-Восточной технологичной инициативы. Это позволит стать конкурентоспособными базовым отраслям, выстроить технологические цепочки новых перерабатывающих производств и создать абсолютно новую умную экономику.

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Предполагается, что доля обрабатывающих производств в республике к 2030 году вырастет до 8%, строительство — до 15%, сельское хозяйство — до 4,5%. По прежнему будут востребованы добыча нефти и газа, несмотря на появление новых энергосберегающих технологий и развитие альтернативных источников энергии. Поэтому можно говорить и о росте добычи угля.

Стратегия предполагает сохранение лидерства республики по добыче алмазов и занятие к 2030 году лидирующих позиций по добыче золота, возобновление производства олова, создание промышленного кластера черной металлургии, который будет направлен на глубокую переработку полезных ископаемых.

Стратегия предусматривает стимулирование местных отраслей промышленности, в том числе развитие лесопромышленного комплекса, народных промыслов, производства строительных материалов, легкой и пищевой промышленности и, конечно, развитие сельского хозяйства.

Цели эти амбициозные и, как подчеркнул первый вице-премьер, возможны «при внедрении современных технологий во все сферы нашей деятельности, что поменяет структуру современной экономики». «Необходимо найти уникальных путь использования наших конкурентных преимуществ, что позволит снивелировать транспортные и климатические ограничения, нужна национальная технологическая программа. Ею должна стать так называемая Северо-восточная технологическая инициатива», — сказал он.

В обсуждении новой экономики Якутии приняли участие академик РАН Николай Похиленко, завкафедрой статистики экономического факультета МГУ Олег Карасев, которые познакомили собравшихся с разработкой стратегии развития минерально-сырьевой базой республики и состоянием ее геологической службы, а также дали свой сценарный прогноз социально-экономического развития РС(Я) до 2035 года.

Руководитель центра инноваций и технологий «Якутпрофалмаз» Геннадий Никитин обратил внимание на то, что в обсуждаемой стратегии мало прописаны взаимоотношения республики с федеральным центром и другими регионами, особенно соседями.

Шла речь и о новых технологиях переработки и обогащения минерального сырья, адаптированных к условиям Севера, и об ориентации на использование возобновляемых ресурсов, создании новой техники для транспортного комплекса.

Все предложения участников круглого стола приняты к рассмотрению.