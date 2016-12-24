Алексей Колодезников: Стратегия-2030 позволяет якутянам с уверенностью смотреть в будущее

В Якутске на научно-практической конференции, посвященной Стратегии-2030, с участием представителей федеральных министерств и научных учреждений одобрены предложения по развитию республики.

«Думаю, Стратегия в целом обрела облик. Да, она будет трансформироваться, но уже есть уверенность в будущем нашей республики», — сообщил ЯСИА первый вице-премьер Алексей Колодезников.

По его словам, конференция стала интеллектуальной площадкой для обсуждения развития Якутии, при этом отдельно рассматривались вопросы арктической зоны, потому что «сегодня эта тема серьезно обсуждается на федеральном уровне».

Всего в рамках конференции было проведено четыре круглых стола по демографии, формированию новых добывающих отраслей экономики, преодолению территориальной разобщенности, где особое внимание уделялось северным и арктическим районам.

Алексей Колодезников подчеркнул, что ранее в проект Стратегии были внесены рекомендации общественности. Всего поступило более 700 предложений.