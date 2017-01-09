Александр Галушка выступит в Госдуме с докладом о «дальневосточном» гектаре

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка 11 января выступит с докладом в рамках «правительственного часа» в Государственной Думе.

Министр расскажет об итогах работы и приоритетных задачах по опережающему развитию Дальнего Востока России. В частности, речь пойдёт о демографической ситуации в макрорегионе, развитии социальной сферы на Дальнем Востоке, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети территорий опережающего развития и свободных портов, инфраструктурной и финансовой поддержке инвестиционных проектов. Внимание будет уделено реализации программы «дальневосточный гектар» и созданию «дальневосточных разделов» в госпрограммах и инвестпрограммах госкомпаний.

Отдельно глава Минвостокразвития России доложит парламентариям планы законотворческой работы на 2017 год. Напомним, в 2016 году был принят целый ряд федеральных законов, направленных на ускоренное развитие Дальнего Востока: о выделении «дальневосточного гектара», предоставлении налоговых льгот инвесторам Дальнего Востока, снижении энерготарифов на Дальнем Востоке, механизме «квоты в обмен на инвестиции» в рыбопромысловой сфере