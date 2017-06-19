В Якутии появятся новые кварталы получателей «дальневосточного» гектара

Дальневосточные регионы разработали «дорожные карты» по образованию новых и расширению границ существующих поселений в рамках программы «Дальневосточный гектар». В числе субъектов и Якутия, где планируется образование специальных кварталов и расширение границ уже существующих населенных пунктов.

В Республике Саха (Якутия) планируется создание квартала получателей «дальневосточного гектара» в селе Партизан Намского улуса. Проведено уточнение территорий компактного размещения земельных участков, на которые поданы заявления в рамках Федерального закона. Рассматриваются вопросы по созданию, либо расширению границ населенных пунктов в четырех центральных районах республики (Амгинский, Намский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский), где подано наибольшее количество заявлений, сообщает пресс-служба минвостокразвития России.

«Сейчас в рамках этих «дорожных карт» регионам необходимо разработать и принять нормативные правовые акты об образовании новых населенных пунктов, провести работу по информированию и опросу населения о создании новых поселений, разработать и утвердить градостроительную документацию. Отдельно проработать вопрос по стоимости и возможным источникам финансирования, утвердить сроки создания инфраструктуры», – прокомментировал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По словам замминистра, в настоящее время определено 53 территории с максимальной концентрацией (более 20) предоставленных земельных участков. Регионы Дальнего Востока предлагают создать четыре новых населенных пункта и расширить границы 12 поселений.