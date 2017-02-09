Журналистов приглашают на семинар

В рамках Декады родного языка и письменности 15 февраля в 10.00 ч. в республиканском Медиа-центре пройдет семинар для журналистов сахаязычных средств массовой информации.

Организаторы — Управление по вопросам СМИ и печати Минобщества и Союз журналистов республики.

Модераторами выступают научные сотрудники ИГИиПМНС СО РАН к.ф.н. Васильева Н.М, к.ф.н. Николаева А.М. и завкафедрой журналистики СВФУ Сидоров О.Г.

Руководителей республиканских СМИ, редакторов улусных (городских) газет просят принять активное участие.