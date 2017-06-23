Ысыах Олонхо в Вилюйске будут освещать более 70 журналистов

Более 70 журналистов республиканских и улусных СМИ будут освещать Ысыах Олонхо в Вилюйске, сообщили ЯСИА в Минсвязи региона.

Кроме телеканалов НВК «Саха», ГТРК «Саха», информационных холдингов «Сахамедиа» и «Ситим», а также других средств массовой информации для работы в пресс-центре привлечены юные корреспонденты улусной газеты «Олох суола».

Для организации работы СМИ проведена аккредитация журналистов районных и республиканских СМИ. Во время Ысыаха Олонхо министерством связи республики будет организована работа пресс-центра в местности Хомустах, обеспечена беспроводная связь на месте проведения праздника.