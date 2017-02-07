В Якутске пройдет I городской фестиваль молодежных национально-культурных объединений

В Якутске пройдет I городской фестиваль молодежных советов национально-культурных объединений «Импульс-2017» 11 февраля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Молодежная Ассамблея народов совместно с Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Минобщества проводят первый городской фестиваль молодежных советов национально-культурных объединений «Импульс-2017». Фестиваль посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав Российского Государства и XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Фестиваль проходит в целях объединения интернациональной молодежи, пропаганды и сохранения мира и согласия между народами Республики Саха (Якутия).

В рамках фестиваля запланирована интернациональная концертная программа «Микрофон дружбы», состоящая из молодежных творческих коллективов, выступающих в различных жанрах и направлениях.

Программа фестиваля:

14:00-14:30 — торжественное открытие фестиваля. Награждение активистов.

14:30-16:00 — презентация молодежных проектов

16:00-17:00 — круглый стол молодежных советов

18:00-19:30 — концерт интернациональной молодежи «Микрофон дружбы»

19:30-21:00 — этно-дискотека

Вход свободный