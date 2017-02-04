«Сделано в Якутии»: Мнение эксперта

«Не секрет, что сегодня на рынке идут настоящие «торговые войны». Выигрывает тот, кто выстроит грамотную дистрибуционную сеть, предложит лучшие условия для торговых сетей, займет лучшие места на полках магазинов. Эти позиции стоят очень дорого.



Могу сказать, что мы успешно реализуем свою продукцию в Новосибирске, Иркутске, Хабаровске. Но при этом сталкиваемся с проблемой - место на полке в федеральных торговых сетях стоит несколько миллионов. Только за то, чтобы поставить одну единицу продукции. Условия разные - от процентов с продаж и фиксированных сумм до предоставления значительных скидок и расходов на проведение промо-акций. Эту проблему пока не решил ни один производитель из Якутии, решивший выйти в другие регионы".

