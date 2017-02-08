Работу двух учебных заведений Якутии отметили на ювелирной выставке

Два учебных заведения Якутии получили специальные дипломы конкурса «Признание Петербурга» за подготовку кадров для ювелирной промышленности и яркие творческие работы выпускников и студентов — Якутское художественное училище им. П.Романова и Арктический государственный институт культуры и искусств. Конкурс проводился в рамках юбилейной 25-ой ювелирной выставки «JUNWEX-2017» в Санкт-Петербурге.

После завершения выставки, 6 февраля, заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий Кравцов встретился с руководителями ювелирных компаний, имеющими магазины в Санкт-Петербурге: «Золото Якутии» Юрием Жирковым, ООО «Саха Таас» Изабеллой Солтыс и «Бриллианты Якутии» Александром Босиковым.

Юрий Кравцов поздравил якутских ювелиров с успешным завершением выставки «JUNWEX-2017» в Санкт-Петербурге и открытием нового магазина «Бриллианты Якутии» в Санкт-Петербурге по адресу: Большой проспект Петроградской стороны, 26.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества, проблемы в отрасли, в том числе по подготовке кадров. Ювелиры выразили готовность в организации Единого торгового дома и выставки во время предстоящих мероприятий 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства, которые планируется провести и в Санкт-Петербурге. Разговор шел как об участии в международных, так и в региональных проектах развития ювелирной промышленности Якутии. Тогда результаты продвижения бренда якутских бриллиантов в мире будет значительно лучше.

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