Постпредство Якутии в ДФО участвует в презентации исторического альбома

Презентации новых томов исторического альбома «Пути великих свершений» прошли сразу в двух библиотеках – города Фокино и города Находка Приморского края. С вышедшими 5,6 томами знакомятся жители Дальнего Востока.

С содержанием новых томов «Якутия познает себя» и «Из глубин древности» собравшихся ознакомили член-корреспондент Академии естественных наук, профессор ДВФУ Петр Бровко, директор и главный редактор издательства «Русский Остров» Александр Яковец, краевед Николай Егорчев и заместитель Постпреда Якутии во Владивостоке Ким Борисов.

Новые тома подробно рассказывают о Великой Якутской экспедиции Академии наук СССР 1925-1930 годов. На презентацию собрались краеведы, члены Русского географического общества, ветераны Тихоокеанского флота и небезразличные к Якутии местные жители, не раз побывавшие в республике.

Проект «Пути великих свершений» будет продолжаться выпуском дополнительных томов, посвященных казачеству, духовенству и другим подвижникам, благодаря которым осваивались Дальний Восток и восточная Арктика, шло освоение Северного морского пути, открывались и осваивались алмазные, золотоносные и угольные месторождения.

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