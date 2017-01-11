Парламентарии предлагают ввести режим ЧС в Нижнеколымском улусе

Из-за аномально тёплой погоды в Нижнеколымском улусе до сих пор не открыт автозимник. Между тем, на электростанции села Колымское кончается топливо, электричество подаётся в ограниченном режиме. В Андрюшкино ситуация другая. Автозимник должен быть проложен по земле, но толщина снега составляет 1,5-2 метра. Вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев 10 января провёл рабочее совещание.

В труднодоступном населённом пункте, находящемся в 180 км от районного центра, нет сухопутного пути – большая часть автозимника должна быть проложена по реке Колыме. Однако, по словам генерального директора Управления автомобильных дорог Николая Сивцева, толщина льда на реке в районе села Колымское составляет всего 29 см. Для прохождения техники необходимо, чтобы толщина льда составляла хотя бы 50 см. «Необходимая техника есть, но она не может работать», – сказал он.

В Андрюшкино ситуация другая. Автозимник должен быть проложен по земле, но толщина снега составляет 1,5-2 метра. При этом снег является липким, под ним тундра не промёрзла, техника вязнет и проваливается.

По словам начальника Якутского гидрометцентра Александра Аржакова, погода лучше не станет: до конца января в Нижнеколымском улусе температура днём будет составлять -23°С — -27°С, ночью -27°С — -32°С с порывами ветра до 10-15 м/с. По всей республике среднегодовая температура января на 2-3 градуса выше нормы. Февраль априори будет теплее января. В таких условиях есть риск того, что автозимники так и не будут функционировать в полную мощность. «Снегосъёмки показали, что под 1,5 метровой снежной толщей образовался лёд толщиной 7,5 см, а под коркой льда местами лежит вода. Такие критерии у метеорологов относятся к опасным явлениям», – отметил Аржаков.

По мнению парламентариев Виктора Губарева и Елены Голомарёвой, необходимо объявить режим ЧС регионального значения и выделить дополнительное финансирование из резервных источников. Однако, по мнению председателя Госкомитета по жизнеобеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Юрия Зайцева, можно привлечь для работы в Нижнеколымском улусе Ми-26 по линии МЧС без объявления режима чрезвычайной ситуации. В любом случае, необходимо определить точное количество техники, необходимой для подготовки автозимников.

1 из 4

Министр ЖКХ и энергетики республики Гаврил Левин предложил расчищать снег, чтобы лёд на реке мог быстрее промёрзнуть. Согласие с министром выразил и.о. генерального директора АО «Сахаэнерго» Алексей Ивлев. Но для того, чтобы расчищать снеговой покров, необходима специальная малотоннажная техника. АО «Сахаэнерго» разработан план по обеспечению необходимым запасом дизельного топлива до открытия автозимника. При этом представитель компании заметил, что смысла завозить большое количество дизтоплива тоже нет. «Современное стандартное дизельное топливо Евро-3, Евро-4 и Евро-5 при длительном хранении просто «расслаивается», – пояснил Ивлев.

Елена Голомарёва и Василий Местников напомнили, что в северных улусах продолжается падёж оленей и лошадей, оленеводы испытывают трудности в обеспечении ГСМ. Также участники совещания обсудили проблемы доставки продовольствия из районных центров в наслеги.

Подводя итоги совещания, Виктор Губарев отметил, что аномально тёплая зима на севере Якутии стало причиной того, что автозимники закрыты и перевозки не начаты не только в Нижнеколымском, но и в Среднеколымском и в других арктических и северных улусах. «Несмотря на погодные условия, некоторые вопросы можно было предвидеть заранее. Мы же на севере живём – должны быть готовы ко всяким катаклизмам, в том числе к большому количеству снега. Снег и оттепель пришли не неожиданно», – сказал он.

По мнению парламентария, на севере нужна техника разной грузоподъёмности – в зависимости от толщины льда она может использоваться на разных этапах трассировки автозимника. «Нужно создавать сеть казённых предприятий-филиалов предприятия «Дороги Арктики» во всех северных и арктических улусах республики, обеспечив их всевозможной техникой. Сегодня необходимую технику нужно искать, в том числе, в соседних Билибино и Анюйске, нужно взаимодействовать с ними, они же тоже используют наши автозимники. Ещё одна проблема заключается в том, что нефть для Андрюшкино находится в Черском, а уголь – в Среднеколымске, то есть дороги нужно пробивать в два населённых пункта. По хорошему, топливо необходимо было завезти в Среднеколымск, но там нет необходимых ёмкостей для нефти. В итоге расстояние доставки топлива в Андрюшкино значительно увеличено. Проблема подготовки автозимников и завоза топлива требует незамедлительного решения», – подчеркнул Виктор Губарев.