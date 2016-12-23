На конференции по Стратегии-2030 обсудят модель устойчивого развития арктической зоны Якутии

В работе круглого стола «Арктическая модель устойчивого развития – новый взгляд» межрегиональной научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) — 2030/2050: Стратегия успеха» ожидается участие члена Совета Федерации Вячеслава Штырова и депутата Госдумы Галины Данчиковой. Об этом ЯСИА сообщил модератор площадки, президент Академии наук Якутии Игорь Колодезников.

«Из главных гостей мы ждем их. Но точно сказать, что они приедут, я пока сказать не могу», — сказал Колодезников.

В рамках круглого стола планируется выступление Галины Данчиковой о правовом регулировании проблем арктических территорий Якутии. «Как вы знаете, этот вопрос непростой. В завершающей стадии ведется работа по закону «Об Арктической зоне РФ». Одним из важных моментов является определение территорий. С принятием закона на совершенно новый уровень должны выйти вопросы жизни коренных народов Арктики — культуры, традиционного уклада. По данной теме ждем выступление президента Ассоциации КМНС РС(Я) Андрея Кривошапкина«, — сообщил собеседник агентства.

Интересным вопросом является транспортная система. Логистика транспортного обеспечения в Арктике очень сложная и многофункциональная. Безусловно, на заседании будут обсуждаться вопросы экологии, изменения климата. На эту тему выступит член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Никита Соломонов, Григория Саввина, Михаила Григорьева из Института мерзлотоведения.

«В целом вопросы экологии в Арктике актуальны по той причине, что на экосистему очень большое влияние оказывает Западная и Восточная Сибирь. Крупнейшие наши реки текут в Ледовитый океан. Это Обь, Енисей, Лена, Анабар, Яна, Индигирка, Колыма. Нигде на других континентах такого огромного стока пресной воды нет. Поэтому фактически все, что происходит в Арктике, тесно связано с экологией наших сибирских рек. Надо сказать, что общественность еще как-то не воспринимает этот фактор. Ученые уже давно говорят о том, что, охраняя бассейн реки Лена, куда входят Вилюй, Алдан, мы бережем всю Арктику. Также это относится и к другим рекам», — подчеркивает Колодезников.

Он отметил, что на заседании пойдет речь о энергетике в условиях арктической зоны. Там нет мощных потребителей, и, по словам ученого, тема может показаться не такой актуальной. С другой стороны, источников генерации недостаточно, а главное — выработка электроэнергии очень затратная. «Поэтому на первое место выходят вопросы возобновляемых источников энергии — строительство ветровых, солнечных электростанций. В целом сейчас очень актуальна тема арктических технологий. Здесь мы говорим, начиная с повседневных вещей — одежды и до возведения объектов. Это все должно учитывать климатические условия в Арктике. Например, с докладом о строительстве будет доклад директора ООО «Адгезия» Михаила Охлопкова. Также планируются выступления на тему социально-экономического развития арктической зоны Якутии» , — сказал Колодезников.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Республика Саха (Якутия) — 2030/2050: Стратегия успеха» пройдет в Якутске 23 декабря. В рамках форума состоится пленарное заседание и четыре круглых стола: «Пространственное развитие Республики Саха (Якутия)», «Новая экономика», «Миллионный житель к 2022 году», «Арктическая модель устойчивого развития – новый взгляд».

Организаторами конференции выступают министерство экономики Якутии, Центр стратегических исследований РС(Я), Якутский научный центр СО РАН, Академия наук республики.