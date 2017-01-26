Проект «YaWoman»: Как сделать красивый «Комплимент» своими руками

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Проект "YaWoman"/"Якутская женщина"
Как сделать красивый "комплимент" своими руками
Героиня спецпроекта "YaWoman" Мария Саввина показала, как самому собрать нежный и скромный букетик.
С детства мы помним, что лучший подарок - тот, что сделан своими руками. При этом все женщины любят цветы. Так подарите маме или подруге букет, составленный вами! Тем более не за горами День Святого Валентина и наш главный праздник – 8 Марта.
Цветы для букета можно купить в любом цветочном киоске. Но лучше выбрать зарекомендованный салон, чтобы получить лучший выбор и цветы высшего качества. Опытные флористы помогут сделать правильный выбор.
Флорист агентства "777" остановилась на таком варианте:
· пионовидная роза,
· диантус,
· кустовая роза,
· вероника,
· эвкалипт.
Завернули мы свою прелесть в специальную бумагу тишью.
Считается, что:

· Фиолетовый цвет (пурпурный, багровый) символизирует любовь с первого взгляда. Оранжевый выражает желание, а желтый – дружеские чувства.
· Розовые цветы показывают благодарность и восхищение. Они будут хорошим выбором для подарка маме или любимой тете.

Впрочем, не слишком заморачивайтесь над значением. Если подруга любит иссиня-черный цвет, почему бы не подарить черную орхидею? Главное, чтобы было красиво и душевно.
Душистый, милый и красивый комплимент готов!
Кстати (возвращаясь к теме гадания, о которой Мария рассказала в своем блоге), на королеве нашего букета можно и погадать. Правда, нужно две розы.

Задумав желание или мысленно задав волнующий вас вопрос, поставьте две одинаковые по раз­меру (можно разного цвета) розы с нераскрывшимися бутонами в вазы с водой. Одна из них будет символизировать положительный ответ, вторая – отрицательный. Распустившаяся первой роза даст правдивый ответ на вопрос или предскажет, сбудется желание или нет.
Цветами можно не только сделать комплимент и рассказать о своих чувствах, но и извиниться,
помириться и просто поднять настроение.
Дарите любимым цветы чаще!
Текст, фото, верстка: Ирина Попова.

Проект «Сахамедиа» «YaWoman»
(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.
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