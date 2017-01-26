Проект «YaWoman»: Как сделать красивый «Комплимент» своими руками

Проект "YaWoman"/"Якутская женщина"
Как сделать красивый "комплимент" своими руками
Героиня спецпроекта "YaWoman" Мария Саввина показала, как самому собрать нежный и скромный букетик.
С детства мы помним, что лучший подарок - тот, что сделан своими руками. При этом все женщины любят цветы. Так подарите маме или подруге букет, составленный вами! Тем более не за горами День Святого Валентина и наш главный праздник – 8 Марта.
Цветы для букета можно купить в любом цветочном киоске. Но лучше выбрать зарекомендованный салон, чтобы получить лучший выбор и цветы высшего качества. Опытные флористы помогут сделать правильный выбор.
Флорист агентства "777" остановилась на таком варианте:
· пионовидная роза,
· диантус,
· кустовая роза,
· вероника,
· эвкалипт.
Завернули мы свою прелесть в специальную бумагу тишью.
· пионовидная роза,
· диантус,
· кустовая роза,
· вероника,
· эвкалипт.
Завернули мы свою прелесть в специальную бумагу тишью.
Считается, что:
· Фиолетовый цвет (пурпурный, багровый) символизирует любовь с первого взгляда. Оранжевый выражает желание, а желтый – дружеские чувства.
· Розовые цветы показывают благодарность и восхищение. Они будут хорошим выбором для подарка маме или любимой тете.
Впрочем, не слишком заморачивайтесь над значением. Если подруга любит иссиня-черный цвет, почему бы не подарить черную орхидею? Главное, чтобы было красиво и душевно.
· Фиолетовый цвет (пурпурный, багровый) символизирует любовь с первого взгляда. Оранжевый выражает желание, а желтый – дружеские чувства.
· Розовые цветы показывают благодарность и восхищение. Они будут хорошим выбором для подарка маме или любимой тете.
Впрочем, не слишком заморачивайтесь над значением. Если подруга любит иссиня-черный цвет, почему бы не подарить черную орхидею? Главное, чтобы было красиво и душевно.
Душистый, милый и красивый комплимент готов!
Чет/нечет?
Дарить человеку следует только нечётное количество цветов, иначе его может постигнуть несчастье и даже смерть -- это древнее суеверие, однако мы до сих пор его неукоснительно соблюдаем. Оно появилось на Руси ещё в языческие времена. Волхвы восточнославянских племён считали, что чётные числа олицетворяют завершённость жизненного цикла, то есть смерть. Отсюда и пословица про то, что «беда не приходит одна». Нечётные же числа, по представлению наших предков, напротив, символизировали жизнь и выступали в качестве своеобразного оберега против тех злых духов, которые могли нанести человеку вред.
Это поверье соблюдается только в странах бывшего СССР. В США, например, самый ходовой подарочный букет — из дюжины роз, а в Германии достаточно и восьми.
Дарить человеку следует только нечётное количество цветов, иначе его может постигнуть несчастье и даже смерть -- это древнее суеверие, однако мы до сих пор его неукоснительно соблюдаем. Оно появилось на Руси ещё в языческие времена. Волхвы восточнославянских племён считали, что чётные числа олицетворяют завершённость жизненного цикла, то есть смерть. Отсюда и пословица про то, что «беда не приходит одна». Нечётные же числа, по представлению наших предков, напротив, символизировали жизнь и выступали в качестве своеобразного оберега против тех злых духов, которые могли нанести человеку вред.
Это поверье соблюдается только в странах бывшего СССР. В США, например, самый ходовой подарочный букет — из дюжины роз, а в Германии достаточно и восьми.
Кстати (возвращаясь к теме гадания, о которой Мария рассказала в своем блоге), на королеве нашего букета можно и погадать. Правда, нужно две розы.
Задумав желание или мысленно задав волнующий вас вопрос, поставьте две одинаковые по размеру (можно разного цвета) розы с нераскрывшимися бутонами в вазы с водой. Одна из них будет символизировать положительный ответ, вторая – отрицательный. Распустившаяся первой роза даст правдивый ответ на вопрос или предскажет, сбудется желание или нет.
Задумав желание или мысленно задав волнующий вас вопрос, поставьте две одинаковые по размеру (можно разного цвета) розы с нераскрывшимися бутонами в вазы с водой. Одна из них будет символизировать положительный ответ, вторая – отрицательный. Распустившаяся первой роза даст правдивый ответ на вопрос или предскажет, сбудется желание или нет.
Цветами можно не только сделать комплимент и рассказать о своих чувствах, но и извиниться,
помириться и просто поднять настроение.
Дарите любимым цветы чаще!
помириться и просто поднять настроение.
Дарите любимым цветы чаще!
Текст, фото, верстка: Ирина Попова.
Проект «Сахамедиа» «YaWoman»
(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?
В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.
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