Евгений Чекин: Обеспечение жильем детей-сирот – приоритетная задача

«Решение вопроса обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из приоритетных задач в деятельности правительства Якутии», – отмечает председатель правительства Якутии Евгений Чекин. В республике предусматриваются средства на строительство жилья для детей-сирот, очередь на его приобретение уменьшается.

В свое время благодаря работе правительства республики в этом направлении очередь на предоставление жилья детям-сиротам была ликвидирована. В 2014 году в связи с изменением федерального законодательства в единый республиканский реестр были включены дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, но ранее не состоявшие на учете нуждающихся. Это вновь привело к образованию очереди.

Как сообщили в министерстве архитектуры и строительного комплекса Якутии, в 2016 году на получение жилья претендовали 1146 детей-сирот, в том числе 686 человек – очередники 2014-2015 годов. Из госбюджета республики на эти цели было выделено 929,6 млн рублей, благодаря чему 465 человек получили ключи от новых квартир. Это 381 человек, право на жилье у которых возникло в 2014-2015 годах, а также 84 человека, право у которых возникло в 2016 году.

В 2017 году в единый республиканский реестр включены уже 1259 человек, которые относятся к данной категории граждан. Это 681 человек, не обеспеченных жильем в предыдущие годы, в том числе 376 детей-сирот, право на жилье у которых возникло в 2016 году. В бюджете-2017 предусмотрены средства на обеспечение их квартирами в размере 666,92 млн рублей.

В мае 2017 года при корректировке бюджета планируется предусмотреть еще 437,4 млн рублей, которые также будут направлены на обеспечение жильем 578 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право у которых возникло уже в этом 2017-ом году.