Этот день в календаре. 16 апреля.

Сегодня 16 апреля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 1618 году Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека. Он организовал публичную лекцию в Лондоне. В этой лекции он впервые изложил свое видение систем кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных.

В 1945 году началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск Берлинская операция – наступательная операция 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий в ходе Великой Отечественной войны.

В РОССИИ

Православная Пасха. Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года. В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.

В 2004 году на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол». Еще в 1930 году знаменитые колокола Троице-Сергиевой лавры были сброшены с колокольни и уничтожены. Программа по восстановлению больших лаврских колоколов началась в 2002 году.

В 1722 году Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных. Для создания могущественного государства Петр I много внимания уделял организации новой регулярной армии и созданию военно-морского флота России. В ходе своих путешествий в Европу царь изучал организацию европейских армий и их вооружение.

В 1797 году Павел I в день своей коронации провозгласил Указ об ограничении барщины (5) 16 апреля 1797 года, в день своей коронации, государь Павел I провозгласил Указ об ограничении барщины. Этот законодательный акт стал одной из важнейших реформ Павловской эпохи, отличавшейся решительностью и чрезвычайной интенсивностью.

В 1934 году учреждено почетное звание Герой Советского Союза. 16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР было учреждено почетное звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига.

Родились в этот день. (1786) Павел Шиллинг, русский ученый, востоковед и изобретатель. (1823) Фердинанд Эйзенштейн, немецкий математик. (1844) Анатоль Франс, французский романист и поэт, литературный критик, Нобелевский лауреат. (1889) Чарли Чаплин, английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик. (1927) Бенедикт XVI глава Римско-католической Церкви (2005-2013), 265-й Папа Римский. (1941) Сергей Никоненко, советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР.

По народному календарю. Никита Водопол, Угощение водяного. День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в 8-9 веках. С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине. Особенно старались рыболовы; они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле. Самые суеверные из них готовили водяному знатный подарок — за три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты — и топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов было, если водяной отказывался принимать подарок. Правда, была и еще одна, более житейская: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым.

Именины у Никиты.

По лунному календарю. День прекрасно подходит для общения и совместного решения вопросов. Сегодня люди общительны и открыты, этим можно воспользоваться для обретения новых знакомств, укрепления старых связей, установления дружеских контактов. Выяснение взаимоотношений лучше отложить. Хорошо пообщаться с близкими людьми, единомышленниками. Вы получите море удовольствия от общения, и сможете понять некоторые важные вещи.

Источник: Calend.ru