Деньги из мусора: В Нерюнгри научились зарабатывать на отходах

ООО «СахаТехСервис» работает на «мусорном» рынке Нерюнгри с 2009 года. Долгое время занимались обычным вывозом мусора из жилых кварталов и городских предприятий на свалку, пока руководству не пришла в голову мысль, что мусор — это не просто отходы, а возобновляемый ресурс, который можно использовать повторно и продавать. Так родилось новое направление деятельности предприятия, связанное с мусоросортировкой и переработкой.

От утилизации до переработки

По словам директора предприятия Виталия Тубольцева, решили начать с картона. Известно, что это один из наиболее часто встречающихся упаковочных материалов. Проще назвать те отрасли, где он не применяется.

Картонных упаковок в Нерюнгри хватает, и раньше их просто свозили на свалку. В «СахаТехСервис» же приобрели небольшой пресс и стали картон прессовать, отправляя получившиеся кипы на продажу в комбинат по производству картонно-бумажного сырья.

Одновременно предприятие получило лицензии на утилизацию отходов 1-4 классов опасности и по переработке лома черных и цветных металлов. Соответственно, открыли пункты приема металлов, аккумуляторов, отработанных масел, но о переработке бумажных отходов речи еще не шло.

Рулон+гофра=коробка

Об этом задумались тогда, когда оценили потребности предприятий Якутии в картонной таре. Был разработан бизнес-план, вложены собственные средства, и вскоре на территории «СахаТехСервис» в бывшем гаражном боксе появился цех по производству гофротары.

Главное его звено – линия для производства трехслойного гофрокартона, которая склеивает рулонный картон с гофрированной бумагой. На выходе получается трехслойное картонное полотно с гофрированным наполнителем между слоями.

На другом станке полотно режут по необходимым лекалам, наносят при необходимости логотипы заказчика и… заготовка для картонной тары готова. Остается только сложить её, чтобы сделать прочную и вместительную коробку.

В замкнутом цикле

Интересен принцип работы предприятия – сначала мусоровозы «СахаТехСервис» свозят картонные отходы в накопитель, затем их прессуют и отправляют на целлюлозо-картонный комбинат, получая оттуда взамен рулоны картона и бумаги. Из них выходят картонные коробки и отправляют заказчикам, среди которых крупнейшие — это Якутский хлебокомбинат, ФАПК «Якутия», Нерюнгринская, Нюрбинская и Якутская птицефабрики.

После того как продукцию этих предприятий из упаковок распродадут, использованные коробки снова отправляют в Нерюнгри, где их прессуют и пересылают на целлюлозо-картонный комбинат. Такой вот получается замкнутый, экологичный и экономически выгодный цикл.

Выйти «на ноль»

Какое-то время предприятие несло убытки, поддерживая производство картона за счет других видов деятельности, но по итогам этого года рентабельность должна выйти «по нолям», а в будущем году здесь рассчитывают получить первую прибыль.

Стоит сказать, что наладить производство «СахаТехСервис» помогли в Министерстве предпринимательства республики, выделив субсидию на возмещение части затрат, связанных с открытием нового вида бизнеса.

На Дальний Восток

В настоящее время предприятие производит порядка 50 тысяч квадратных метров продукции ежемесячно, постоянно наращивая объем производства. В «СахаТехСервис» говорят, что способны полностью закрыть потребность нашей республики в картонной упаковке.

Более того, у компании есть планы выхода на рынки Амурской области и Забайкалья. Для этого здесь заканчивают монтаж еще одного пресса, а также планируют приобрести более производительный горизонтальный пресс. Модернизированная таким образом производственная линия позволит выпускать пятислойный гофрокартон, потребность в котором достаточно высока.

Все в дело!

Экологичный, рачительный подход чувствуется на предприятии во всем. Так, здесь купили отопительный котел, работающий на подготовленном отработанном машинном масле, которое тоже утилизирует «СахаТехСервис». Таким образом, предприятие значительно экономит на отоплении производственных помещений, получая необходимый для этого ресурс практически даром.

Такой вот практичной и экономически выгодной может быть экология, воспринимаемая многими как отвлеченное понятие. Когда людям удается не просто экономить, урезая издержки, а делать это с умом, вкладывая определенные силы и средства, то и получаемый эффект позволяет не просто облегчить ведение бизнеса, но дает ему новые возможности для развития.