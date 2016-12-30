Уходящий год по международному календарю

Ровно год назад 29 декабря 2015 года делал прогнозы на 2016 год. http://dnevniki.ykt.ru/kremniy/951982 Что сбылось, а что нет? Давайте посмотрим.

Про санкции:

«Основной вопрос – сохранятся ли эти санкции в 2016 году. Вроде бы, часть стран готова уже отказаться от санкций уже летом будущего года? Мне кажется, санкции останутся до 2017 года». Действительно, санкции сохранились. Ждем 2017 год.

ИГИЛ:

По борьбе с ИГИЛ писал: «Только в III квартале вооруженные силы Сирии смогут одержать ряд показательных побед. На сирийском направлении будет сложно, но армия Асада будет постепенно теснить ИГИЛ. Несмотря, на то, что в Ираке освобожден город Эр-Рамади, за Мосул придется еще долго бороться. Таким образом, военная операция ВКС РФ также продолжится до конца 2016 года».

В IV квартале взят Алеппо, а сегодня подписан документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики.

Штурм Мосула (Ирак) при поддержке США перенесен еще на более поздний срок. Даже командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд заявил, что Мосул и Ракка (Сирия) будут освобождены до конца 2018 года.

ЕC:

«Отношения с Евросоюзом останутся без изменений, если не считать Францию, Грецию, Италию, которые всячески постараются смягчить санкции и наладить конструктивный диалог с РФ». Действительно, с ЕС так и ничего не изменилось.

США:

Про президентские выборы писал: «В президентской гонке США от Демократической партии выступит экс-госсекретарь и супруга бывшего президента Билла Клинтона Хиллари Клинтон, у которой нет сильных соперников внутри партии. Среди фаворитов праймериз от республиканцев значатся миллиардер Дональд Трампт, представитель семейства Бушей Джеб Буш и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Учитывая усталость американцев от администрации Обамы, а также выражение то, что «снаряд в одно и тоже место не падает» (имея в виду третьего Буша), на выборах может выскочить Дональд Трампт. Если он вдруг (?) выиграет президентскую гонку, может наладить действительную перезагрузку с РФ». В итоге Трамп выиграл выборы и мы ждем перезагрузку в 2017 году.

Турция:

Ошибся на счет Турции. Я предположил: «Позитивных изменений не следует ждать. По словам докладчиков Stratfor (что Американская разведывательно-аналитическая компания), Турция, скорее всего, предпримет военную акцию на севере Сирии, а также попытается увеличить свое присутствие на севере Ирака. При этом целью Анкары будет противостояние не только боевикам «Исламского государства», но и сдерживание сирийских курдов». Видимо, даже американские аналитики ошибаются.

Но предположил, что «в этом курдском треугольнике, важно наладить диалог, нежели ожидать каких-то «случайных» (не случайных) столкновений».

Видимо Турция поняла, что важно наладить диалог, нежели ожидать каких-то «случайных» столкновений. Наши отношения с Турцией наладились. Тройка стран Россия, Турция и Иран договорились с боевиками и армией Асада о прекращении огня.

Теперь попытаемся сделать прогнозы на 2017 год:

— некоторое смягчение санкций со стороны США по отношении к РФ;

— углубление противоречий США и Китая по вопросам экономики;

— результаты выборов во Франции и в Германии повлияют на политику ЕС по отношению к России. Резкого изменение курса ожидать не стоит, на какие-то сигналы на потепление отношений должны быть;

— ухудшение взаимоотношений Израиля с Палестиной;

— усиление влияния РФ на Ближнем Востоке, попытка разрешить ливийского кризиса с помощью ООН;

— Украина – без изменений;

— Япония – без особых изменений.