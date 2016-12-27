Елки-покупалки, или Почем в Якутске новогодние деревья?

Возле стадиона «Туймаада» толпятся машины. Сюда горожане приезжают за «лесхозовскими» елками.

Плоские хвойные, как засушенный гербарий, прислонены к стенам и стендам…

Выбирай на вкус! Высокий мужчина разъясняет покупателям, что лучше и почем.

Оказалось, один колючий символ Нового года стоит 1000 рублей.

— Даже самая маленькая? — спрашиваю, указывая на елку-дрыща ростом в каких-то два метра с копейками. Остальные зеленые красавицы от 3 метров и выше.

-Эту за 700 могу отдать, — машет рукой продавец. — Берите!

Я бы рада, но вряд ли донесу до дома даже самое скромное деревце.

Какой-то мужик, тем временем, приценивается к самой большой. Диаметр среза более 10 сантиметров.

— А в ваш дом она влезет? — интересуюсь.

— Конечно! Ее ведь распилить надо надвое, так гуще будет, — продавец и покупатель начинают объяснять мне, как какой-то последней блондинке, сей мудреный процесс. Распилить, стволы половинок примотать друг к дружке, и елка будет пушистая. Понятно, доходчиво.

А покупательницы толпятся возле сосен.

Как отличить елку от сосны? Для совсем «блондинок» придумываю на ходу стишок: «У елки короче иголки. А у сосны они длинны». Как вам? Сосна за счет длины хвои становится более пушистой, стоит в три раза дешевле. От 300 рублей за ствол. Она и пахнет сильнее. Но мне все равно жалко живые деревья. Могли бы расти и дальше. Кислород нам делать, глаз радовать…

— А откуда деревья? — спрашиваю.

Ну, мало ли?.. Вот караси хороши кобяйские, картошка — олекминская, а елки?

— Местные, якутские, — бурчит продавец и недоуменно смотрит на меня.

В глазах читается сарказм: «Мадагаскарские, блин!» Ухожу без елки и без сосны…

…По пути захожу в цветочный магазин. Здесь продаются композиции из еловых веток. В пределах 2 тысяч рублей есть даже маленькая елочка, которую украсили прямо в горшке.

— Она будет стоять очень долго, только каждый день ее надо поливать, примерно по кружке воды, — говорит симпатичная продавец-Снегурочка.

Есть просто композиции из хвойных веток, припорошенных серебряной краской, украшенных свечами, гирляндами и игрушками.

Самые дешевые «пригламуренные», «окультуренные» елочки стоят от 1000 рублей. Ровно столько, сколько и огромные «дикие лесхозовские». В общем, в Якутске для любителей живых новогодних деревьев найти себе елочку по вкусу не составит большого труда. Счастливых вам предновогодних хлопот!