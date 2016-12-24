Борис Майоров: Мне Якутск понравился гораздо больше чем Тамбов

Во вторник в столицу нашей республики посетила делегация Федерации хоккея России. В состав группы входили: заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России (ФХР) Алексей Киреев, легенда советского хоккея, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги, серебряный призер олимпийских игр, двукратный чемпион мира Алексей Морозов, член правления Ночной хоккейной лиги, олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, серебряный призер Чемпионата мира 2002 года Андрей Коваленко. Они ознакомились с состоянием развития этого командного вида спорта в Якутске.

Вашему вниманию ответы на вопросы журналистов — знаменитого в прошлом хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера, спортивного комментатора Бориса Майорова на пресс-конференции.

Москва не сразу строилась

Корреспондент: «На счет московского «Спартака», команда возрождается? Раньше легендарная была команда».

-Дело в том, что она испытывала на протяжении девяностых, нулевых годов серьезные финансовые трудности, из рук в руки переходило, причем довольно часто люди, которые принимались финансировать, прежде всего думали о своих интересах, чем в интересах хоккея, в интересах «Спартака». Команда дважды покидала высшую лигу. Одно время вообще прекратило существование.

Но сейчас вот с финансированием все абсолютно нормально, нет никаких проблем. Оно конечно не на том уровне как у московского ЦСКА, или питерских армейцев. Ну, вполне достойно, вполне нормально и самое главное, что устойчивое финансирование. Но, команда строится заново. Конечно строить его тяжело. У нас очень много команд в лиге играет, с моей точки зрения. Очень много, перебор. И у нас в стране нет большого количества хороших мастеров, для такого большого количества команд. Их просто нет. Поэтому, кем может «Спартак» укрепиться? Он же не может взять того же Ковальчука, или Дацюка. Просто платить столько не сможет этим игрокам. Берем средненьких, ниже среднего. Вот из них надо сделать команду. Надо делать так, чтобы они, во-первых, подросли до приличного уровня. Во-вторых, вообще надо делать команду чтобы это была семья, чтобы это были профессионалы, чтобы команда понимала тренера, а он понимал команду. И должна быть поставленная игра. Тогда даже со средними игроками можно добиваться хорошего результата. Ну вот пока у «Спартака» подбор игроком не ахти какой, но и первые полтора года вообще тренерская работа страдала. С этим даже согласился теперешний главный спонсор «Спартака» Тимченко Геннадий Николаевич. На все нужно время, как говориться, Москва не сразу строилась. Точно также, вот построить быстро команду очень сложно».

Керлингом, у вас можно заниматься

Корреспондент: «Проблемы отсутствия достаточного количества льда присутствует во многих регионах, в том числе и в Якутии».

-Проблема материально-технической базы для хоккея стоит самым серьезным образом. Ну нам хотя бы надо выйти на средне европейский что ли уровень. Мы не можем на сегодняшний день тягаться с Канадой, у которой три тысяча катков. У нас в стране только четыре сто, и то из них порядка двухсот было построено в последние пять-семь лет. В том числе благодаря усилиям, будем говорить, почти частных лиц, при поддержке руководства нашей федерации, депутата Госдумы Владислава Александровича Третьяка. А так материальная база — это самый-самый главный вопрос. Федерация хоккея не может заниматься вопросом строительства, у нас средств просто нет для этого. Единственное что мы можем, это пропагандировать хоккей, у кого-то что-то просит, договариваться и, если мы найдем отклик у тех, с кем разговариваем, это уже хорошо.

Но я не думаю, что мы сможем в ближайшие годы как в Финляндию, у которой те же четыреста катков. Но у нас на сто пятьдесят миллионов жителей, а у них только на пять с половиной. За последние годы в этом плане было сделано немало, и я, например, когда сюда отправлялся, Киреев мне дал справочные материалы, даже удивился, что у вас в республике такое количество искусственных хоккейных катков, я просто не знал, что есть в Мирном, в Нерюнгри и так далее. Это очень приятно. Конечно, мало, сейчас очень большой интерес к спорту.

Вот пожалуйста, сколько мальчиков высыпало сегодня на лед? Я недавно был Ново-Троицке, по линии союза спортсменов России, там тоже такой же огромный интерес. Там есть каток на две тысяч зрителей, нормально. Но люди тоже жалуются, что не хватает. Керлингом у вас можно заниматься.

К этому надо относиться философски

Корреспондент: «Были времена красной машины да, когда мы выигрывали все что можно, и чемпионаты мира, и Олимпийские игры. А последние годы — вот Россия Олимпиаду давно не выигрывала. Чего не хватает сборной России, чтобы достигнут высот олимпийских?»

-Хорошо бы, если бы наши соперники были бы послабее. Мы бы выигрывали все. Дело в том, что сейчас все виды спорта поднялись. Очень плотная конкуренция. Выигрывать стало неимоверно тяжело. Поэтому, особенно не надо огорчаться, если мы не побеждаем несмотря на наши великие победные традиции, ничего в принципе страшного не происходит. Стоит где-то в игре чуть неточно сыграть, и сразу ты уже не выиграл, а проиграл. К этому надо относиться философски. Это, с одной стороны.

А с другой стороны, это мое глубокое убеждение, мы в свое время очень увлеклись канадским хоккеем. Особенно при организации Континентальной хоккейной лиги. Мы у них, извините за выражение, слюнимся все что только можно. И хорошее, и плохое. Все свалили в кучу, и вот в этой куче сейчас копаемся и живем с ней, с этой кучей. И какие-то драфты придумали, и в Новый год тренироваться нельзя, и отпуск, когда должен быть четыре месяца там к сезону готовиться только месяц. Это все противоречить принципам и традициям отечественного хоккея.

И еще одно обстоятельство, ну я пока про себя борюсь с этим явлением, вы откройте газету «Советский спорт», и как такое может быть, страница, целая, в каждом номере, шесть раз в неделю, в исполнении господина Лысенкова посвящена Национальной хоккейной лиге. Почему? Я вот много лет работал в Финляндии, на предпоследней странице спортивной газеты только результаты НХЛ, НБА, американский футбол. Только технические результаты. Вы ни одной зарисовки не увидите, ни об игроках, ни о об играх. Ни одной нет. Почему, у нас такая пропаганда в прессе, спортивной идет Национальная хоккейная лига?

А потом мы говорим, что они от нас уезжают? Они вот уезжают, думают, что там медом все намазано, что их там ждут. Это все не так. Но они от нас уезжают, в результате там закрепиться не могут, и у нас их тоже нет.

Мне Якутск понравился гораздо больше чем Тамбов

Корреспондент: «Борис Александрович, это вас первый приезд в нашу республику?»

-Да.

Корреспондент: «Какие впечатления?»

-Ну какие могут быть впечатления, если от аэропорта до гостиницы, вышли из гостиницы зашли в музей. Очень нам понравилось. Потом сели в автомобиль и поехали сюда. Но, я одно вам могу сказать, в октябре был в Тамбове, приблизительно такой же миссией. Мне Якутск понравился гораздо больше чем Тамбов. Ухоженный город, чувствуется такая забота о нем и порядок, по-моему, чувствуется. Если чистота и порядок, значит об этом думают здесь. Это не к тому что я здесь, в Якутске, это на самом деле у меня такое впечатление. Какие здания, дома стоят, светлые, такие объемные, приятно посмотреть.

Корреспондент: «Сейчас в КХЛ играет китайский «Кунь-Лунь Ред стар», как вы относитесь в такой идее?»

-Можно вам встречный вопрос задам? Можно? Вы мне скажите, а что российский хоккей получить от того, что у нас играет «Кунь-Лунь»? Можете мне сказать?

Корреспондент: «Какие-то финансовые потоки, наверное».

-Какие финансовые потоки? Что-то мы с ним (с Киреевым, рядом сидящим) не обогатились. Вот федерация ему пиджак выдал, он в нем ходит. У меня, кстати тоже такой есть. Не очень…

Петр ПАВЛОВ. Фото автора