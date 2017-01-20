Якутский музей проводит исторический конкурс «Весна в Якутии 1917 года»

Якутский музей к 100-летию февральской революции 1917 года проводит исторический конкурс «Весна в Якутии 1917 года» среди учащихся 4-11 классов общеобразовательных школ республики. Конкурс проводится до 18 мая.

Условия конкурса:

• К конкурсу допускаются учащиеся с 4 по 11 классы общеобразовательных школ г. Якутска и Республики Саха (Якутия). Участники делятся на две группы: учащиеся 4-7 классов и учащиеся 8-11 классов.

• Участники предоставляют статьи по темам:

Крушение Российской монархии;

Революционные события в Якутии;

Роль ссыльных в истории революции 1917 года в Якутии;

История ссылки на примере моей семьи.

• Требования к статье:

Работа должна отвечать тематике конкурса;

Формат работы: А4 с учетом полей (левое – 2,5 мм, правое – 2 мм, верхнее – 2 мм, нижнее – 2 мм), шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацные отступы – 1,25, список литературы и источников составляется в алфавитном порядке, объем не более 10 страниц;

Работа должна быть предоставлена по адресу музея на DVD – диске, флэш-карте, а также может быть отправлена по эл. почте до 15 мая (включительно).

• Статья будет оцениваться по следующим критериям: Лучшее отражение истории Якутии весной 1917 года; использование доп. материалов при исследовании, личная оценка революционных событий в Якутии; использование фотодокументов и других материалов из семейных архивов;

• Работы, отобранные жюри конкурса, войдут в сборник статей «Весна в Якутии 1917 года» на DVD-диске. Его материалы станут основой для работы Круглого стола «Февральская революция в Якутии: проблемы современного изучения».

Определение победителей и награждение:

• Победители определяются членами жюри. Участники, занявшие I, II, III места в каждой группе награждаются грамотами и ценными призами.

• Круглый стол «Февральская революция в Якутии: проблемы современного изучения» для участников конкурса будет проведен 18 мая в Лекционном зале Главного корпуса Якутского музея, по адресу: ул. Пр. Ленина 5/2, 3 этаж:

10:00-12:00 ч. – выступления 1 группы;

13:00-15:00 ч. – выступления 2 группы. Выступление каждого участника не более 10 минут.

16:00 ч. – награждение победителей.

• По итогам работы Круглого стола жюри отметит поощрительными призами «За самое яркое выступление» участников в каждой группе.

• Всем участникам и их руководителям выдаются сертификаты участия, а также сборник научных статей «Весна в Якутии 1917 года» на DVD-диске получит каждый участник.

• Положение конкурса будет опубликовано в газете «Юность Севера», на сайтах МК и ДР РС (Я), Управления образования г. Якутска, Якутского музея yakutmuseum.ru и в других Интернет – изданиях РС (Я) в феврале 2017 г.

Заявки на участие и статьи принимаются по 15 мая (включительно) на русском и якутском языках по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Ярославского 5, Дом-музей «Якутская ссылка» (остановка «Вторая школа», автобус №3) 2017г. с 10 до 17 часов с понедельника по субботу.

Электронный адрес: museum1887@mail.ru Контактные телефоны: 45-01-98, факс: 34-35-27, сотовый: 8914-289-12-91

В заявке на участие обязательно указать данные участника: Ф.И.О. (полностью), учебное заведение, класс и Ф.И.О. руководителя (полностью), почтовый адрес и конт. телефоны.

За участие в конкурсе взимается регистрационный взнос – 400 рублей. От взноса освобождаются дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники школ-интернатов, а также дети из многодетных и малоимущих семей при предоставлении соответствующих документов.