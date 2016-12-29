В январе пройдет конкурс «Новые имена Якутии»

В Высшей школе музыки 10 января 2017 года в 12:00 состоится открытие XVII Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии». В этом году участниками станут более 190 детей из всех уголков республики.

Ежегодно «Новые имена Якутии» выявляет новые таланты среди детей и молодежи республики и становится отправной точкой их творческого пути. Конкурс способствует развитию музыкального образования в республике, поиску и поддержке одаренных детей, популяризации музыки и музыкального образования. Позволяет выстраивать долговременные творческие отношения с музыкальными, образовательными коллективами, учреждениями республики.

В Программе конкурса – не только показ и оценка конкурсных номеров, но и обучение: повышение квалификации преподавателей, мастер классы для детей и педагогов ведущих деятелей культуры и искусства.

Номинации конкурса:

1. Инструментальное исполнительство

2. Ансамблевое музицирование «Учитель и Ученик» (совместный ансамбль – учитель с учеником (учениками)

3. Академическое пение

4. Юный композитор

5. Юный теоретик

6. Хореография

7. Традиционный фольклор

Дата и время проведения открытия: 10 января 2017г. 12:00ч.

Место проведения: Концертный зал ВШМ РС (Я) (ш. Покровское, 16 км, д.2)

Справки по тел.: 8(4112) 316-003