В Якутске состоится семинар-видеоконференция для предпринимателей республики

Управление госалкогольконтроля РС(Я) 15 февраля проведет очередной семинар для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, реализующих алкогольную продукцию. Семинар будет проходить в формате видеоконференции, таким образом, в нем смогут принять участие и предприниматели из удаленных улусов республики.

В рамках мероприятия будут рассматриваться вопросы декларирования розничной продажи алкогольной продукции и особенностей фиксации данных в ЕГАИС для торговых объектов. Также специалисты Управления госалкогольконтроля расскажут об основных изменениях законодательства в области регулирования оборота алкогольной продукции.

Семинар начнется в 11 часов 15 февраля в зале Министерства экономики, каб. 605. Предприниматели из улусов смогут присоединиться к слушателям через улусные администрации в режиме видеоконференцсвязи. Приглашают всех заинтересованных предпринимателей и юридических лиц.