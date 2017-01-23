В Якутске состоится фестиваль сатиры и смеха «Юморина»

Республиканский конкурс-фестиваль пройдет 8 апреля в Якутске. Организатором выступит Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского.

Участники фестиваля:

Солисты, дуэты, трио, самодеятельные детские, юношеские, молодежные и творческие коллективы, коллективы художественной самодеятельности и отдельные исполнители, семейные ансамбли, сохраняющие и пропагандирующие юмористические жанры разных народностей, проживающих в республике.

Возрастные категории:

Детская группа – 4 – 7 лет.

Средняя группа – учащиеся 1-7 классов

Старшая группа – учащиеся 8-11 классов

Взрослая группа – 19 – 60 лет свыше.

Номинации:

Вокал (пародии на эстрадных певцов);

Цирковое искусство (клоунада, фокусы, пантомима).

Хореография (шуточный танец).

Театральное (миниатюра, сценки продолжительностью не более 10 минут).

Устное народное творчество (монолог, скороговорки, басни, частушки, потешки, прибаутки и т.д.)

Программа:

8:30 — регистрация

10:00 – конкурсные выступления

18.00 – Гала – концерт, награждение победителей.

Условия участия в фестивале:

Участники должны представить номера, относящиеся к юмористическому жанру. Допускается музыкальное сопровождение, использование атрибутов и бутафории.

Выступления оценит компетентное жюри. Победители награждаются дипломами и памятными сувенирами конкурса-фестиваля.

Заявки принимаются до 1 апреля по адресу: г.Якутск, ул. Пояркова, 4. Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, каб. 141 с 10 до 18 часов, электронная почта: fond.otdel@mail.ru

Телефоны организаторов:

Сибирякова Александра Максимовна – 8-964-427-67-74.

Стрекаловская Ирина Егоровна – 8-924-663-46-48.