В Якутске проведут консультации для желающих организовать собственное дело

Центр занятости населения города Якутска 8 февраля проводит информационный час по организации собственного дела для безработных граждан
В программе мероприятия: оказание консультаций по вопросам об организации предпринимательской деятельности, налогообложения, мерах государственной поддержки предпринимательства.
Принимают участие представители:
• ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства»,
• АУ ДО «Бизнес-школа РС(Я)»,
• ГКУ «ЦЗН города Якутска»
• безработные граждане, получившие единовременную финансовую помощь на организацию собственного дела
Мероприятие состоится 8 февраля с 14-00 до 15-00 час. в здании Центра занятости населения г. Якутска по адресу ул. Петра Алексеева 6/1, 3 этаж, актовый зал.
По вопросам участия обращаться до 7 февраля по телефонам 42-03-26,42-03-24.