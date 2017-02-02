В Якутске проведут консультации для желающих организовать собственное дело

Центр занятости населения города Якутска 8 февраля проводит информационный час по организации собственного дела для безработных граждан

В программе мероприятия: оказание консультаций по вопросам об организации предпринимательской деятельности, налогообложения, мерах государственной поддержки предпринимательства.

Принимают участие представители:

• ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства»,

• АУ ДО «Бизнес-школа РС(Я)»,

• ГКУ «ЦЗН города Якутска»

• безработные граждане, получившие единовременную финансовую помощь на организацию собственного дела

Мероприятие состоится 8 февраля с 14-00 до 15-00 час. в здании Центра занятости населения г. Якутска по адресу ул. Петра Алексеева 6/1, 3 этаж, актовый зал.

По вопросам участия обращаться до 7 февраля по телефонам 42-03-26,42-03-24.