В Якутске пройдет встреча с успешными предпринимателями

Центр поддержки предпринимательства приглашает 10 февраля в 15:00 ч. на открытый разговор с успешными якутскими предпринимателями «Успешный малый бизнес. Мой предпринимательский путь».

Спикеры — владельцы собственного бизнеса и руководители известных всей республике фирм: кафе «Трапеза», ТД «Сэрбэкэ», Центр якутской кухни «Махтал», Ягоды Якутии «KYN» и другие.

Мероприятие предназначено для начинающих предпринимателей и тех, кто хочет эффективно развивать свой бизнес.

Место проведения: Республиканский медиацентр, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 31, 2 этаж.

Количество мест ограничено. Участие бесплатное. Запись по тел. 8-924-873-77-96, WhatsApp 8-967-914-89-00.

Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн c 15:00 ч. на сайте ЯСИА http://ysia.ru

Принятие решения о создании собственного бизнеса — шаг очень ответственный. Решение может быть одномоментным и спонтанным, или напротив, долгим и вымученным, но надо понимать – путь, который предстоит пройти начинающему предпринимателю к успешному бизнесу – непрост. Это путь человека, который не страшится брать на себя всю полноту ответственности за свой бизнес, за команду, за решения и возможные ошибки.

Так какими же качествами должен обладать владелец собственного успешного бизнеса? Как узнать самому: иду ли я по правильному пути? Хоть и не существует точной формулы успеха, у вас есть уникальная возможность узнать у опытных владельцев собственного дела об их предпринимательском пути: становлении, развитии и достижении успеха.