В Якутске пройдет торжественное мероприятие «Навеки вместе»

Торжественное мероприятие «Навеки вместе», посвященное 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, пройдет 20 января в 18.00 в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.

В торжестве примет участие вице-премьер Михаил Гуляев, сообщили в пресс-службе Администрации Главы и Правительства.

В концертную программу вечера включены отрывок из спектакля «На краю Ойкумены» в исполнении Национального театра танца республики им. С.А. Зверева-Кыыл Уола, игра на флейте отличника культуры Монголии, заслуженного работника культуры Якутии Балдоржа Хуухээ, выступления вокальных и танцевальных коллективов.