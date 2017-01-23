В Якутске пройдет межэтнический фестиваль «Калейдоскоп культур»

III республиканский межэтнический фестиваль «Калейдоскоп культур» пройдет 18-19 февраля в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского. Он будет посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав России и 95-летию образования Якутской АССР.

Организаторами являются Министерство по развитию институтов гражданского общества, Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского.

Для участия в фестивале приглашаются народные, образцовые, самодеятельные детские, юношеские, молодежные творческие коллективы, отдельные исполнители, семейные ансамбли, сохраняющие и пропагандирующие песенно-танцевальный, эпический и обрядовый фольклор народов, проживающих в республике.

Участники будут разделены на группы по возрастным категориям:

— 5-8 лет включительно;

— 9-13 лет включительно;

— 14-18 лет включительно;

— 19-25 лет включительно;

— 25 лет и старше.

Фестиваль пройдет по номинациям: народный вокал (соло, дуэты, ансамбли), народная хореография, игра на народных инструментах, устное народное творчество (былины, сказы, стихотворения на языках народов).