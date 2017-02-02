В Якутске пройдет февральское совещание работников образования и науки

Для работников образования и науки республики представится возможность открыто заявить о проблемах и достижениях, обменяться опытом, отметить лучшие практики и поставить новые цели и задачи. С 6 по 8 февраля состоится Февральское совещание работников образования и науки республики.

На республиканском мероприятии будут охвачены все направления образования и науки республики. Так, будут проведены различные семинары, круглые столы, переговорные площадки и многое другое по дошкольному, общему, среднему профессиональному образованию и научной области.

Педагогическая и научная общественность республики обсудит круг важных вопросов, как государственная итоговая аттестация выпускников школ, независимая оценка качества дополнительного образования детей, что нового предстоит в учебной деятельности учреждениях профобразования, вопросы поступления выпускников школ в высшие и средние профессиональные учебные заведения республики и за пределы республики, политехническое образование, вопросы инклюзивного образования детей и молодежи, проектная и исследовательская деятельность школьников и студентов республики и много других актуальных вопросов и проектов.

6 февраля в 15.00 в Доме Правительства №2 состоится публичный отчет Министерства образования и науки РС (Я). Отчеты по итогам работы за 2016 год представят первые заместители министра Феодосия Габышева и Михаил Присяжный.

С общей программой февральского совещания можно ознакомиться по ссылке https://minobr.sakha.gov.ru/news/front/view/2713245