В Якутске пройдет благотворительный концерт «Снежный ангел»

16 февраля в 13.00 в актовом зале школы № 24 состоится благотворительный концерт «Снежный ангел», в котором примут участие воспитанники детского сада Теремок, Дома культуры Гагарина и Дома культуры «Чэчир». Все средства, вырученные от концерта, будут направлены семье Добрыниных, пострадавших в результате пожара.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 9 на 10 января — в частном секторе в районе Белого озера дотла сгорел жилой дом. Хозяин погиб, а хозяйке с внуком чудом удалось спастись.

«Пожар начался с хотона, там были наши куры и поросята. Затем огонь перекинулся на гараж, дальше на сам дом. Все произошло очень быстро. Все сгорело дотла, не осталось ни вещей, ни одежды, только успела схватить сумку, где паспорт лежал. Муж сразу кинулся к гаражу, так как там помимо нашей машины стояли еще две чужие. Все было в страшном дыму, он не смог выбраться. Мы с внуком выбежали на улицу. Мимо как раз проезжали парни, они посадили нас в машину», — рассказала погорелица Ольга Добрынина.

Городская акция «Снежный ангел», инициированная депутатами Якутской городской Думы Мариной Силкиной и Павлом Петровым, проходит ежегодно. В прошлом году акция собрала помощь для многодетных детей Гагаринского и Мархинского округов.

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: 89142209081.