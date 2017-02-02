В Якутске пройдет акция по профилактике рака

Акция по профилактике рака пройдет в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского (Орджоникидзе, 1) 4 февраля, сообщили в Минздраве Якутии.

Мероприятие проводит Якутский республиканский онкологический диспансер с 09.00 до 13.00. В этот день горожане смогут получить консультации врачей-онкологов, посетить Центр здоровья Республиканского центра медицинской профилактики, мастер-классы по диагностике заболеваний молочной железы, диагностике злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта.

Также в республике состоятся флешмоб-акции по профилактике онкологических заболеваний.

Напомним, 4 февраля — Всемирный день борьбы с раком. Он был провозглашен «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями». Рак занимает ведущие позиции в показателях смертности населения в республике. В Якутии рак ежегодно уносит жизни более 1200 человек. И каждый год выявляется около 2000 новых онкологических больных.