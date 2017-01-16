В Якутии к Крещенским купаниям оборудуют 44 проруби

По информации МЧС Якутии, в 24 муниципальных районах республики и 2 городских округах запланировано 44 места для проведения обрядового мероприятия «Крещение Господне». 18-19 января безопасность на местах купания будут обеспечивать 600 человек и более 200 единиц техники.
В МЧС определили места для Крещенских купаний.
г. Якутск, городская протока р.Лена;
г. Якутск, в зоне акватории водозаборных сооружений (ОАО «Водоканал»);
г. Якутск, городская протока р.Лена 1,5 км выше общегородской крещенской купели (ОАО «Алмазы Анабара»);
п. Жатай, р. Лена;
Хангаласский район г. Покровск р. Лена;
Намский район с. Графский Берег р. Лена;
Ленский район г. Ленск р. Лена;
Верхневилюйский район с. Верхневилюйск р. Вилюй;
Оленекский НЭР п. Оленек р. Оленек;
Олекминский район г. Олекминск р. Лена;
Алданский район г. Алдан р. Алдан, мкр. Дражный;
Алданский район п. Н.-Куранах р. Алдан 12-й км от поселка в сторону п. Хатыстыр;
Алданский район п.Томмот р.Алдан ул. Укуланская;
Томпонский район п. Хандыга р. Алдан;
Томпонский район п. Джебарики Хая р. Алдан;
Нерюнгринский район г.Нерюнгри р. Чульман;
Нерюнгринский район п. Серебряный Бор «водохранилище» НГРЭС;
Нерюнгринский район п. Чульман р. Чульман;
Амгинский район с. Амга р. Амга;
Верхнеколымский район п. Зырянка р. Ясачная.
Нюрбинский район г. Нюрба р. Вилюй;
Усть-Майский п. Эльдикан р. Алдан;
Усть-Майский п. Усть-Мая р. Алдан;
Вилюйский район п. Кысыл-Сыр р. Вилюй;
Вилюйский район г.Вилюйск озеро «Оруктах»;
Мирнинский район г. Мирный озеро «Чуоналыр»;
Мирнинский район п. Чернышевский Вилюйское водохранилище;
Мирнинский район п.Айхал, дамба р. Сохсолох;
Мирнинский район п. Удачный р. Сытыкан;
Усть – Янский район п. Усть-Куйга р. Яна;
Усть – Янский район п. Нижнеянск р. Яна;
Усть – Янский район п. Казачье р. Яна;
Усть – Янский район п. Хайыр р. Омолой;
Усть – Янский район п. Тумат р. Чондон;
Усть – Янский район п. Усть-Яна р. Яна;
Усть – Янский район п. Юкагир р. Яна;
Нижнеколымский район п. Черский р. Колыма;
Среднеколымский район г. Среднеколымск р. Колыма;
Абыйский район п. Белая –Гора р. Индигирка;
Оймяконский район п. Усть-Нера р. Индигирка;
Кобяйский район пгт. Сангар р. Лена;
Сунтарский район с. Сунтар р. Вилюй;
Верхоянский район п. Батагай р. Яна;
Жиганский район п. Жиганск р.Лена.