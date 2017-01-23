В Управлении госалкогольконтроля состоится публичный отчет

Управление госалкогольконтроля проведет ежегодный публичный отчет перед населением республики 30 января. Сотрудники Управления расскажут об итогах 2016 года. Руководитель Управления Матвей Лыткин выступит с докладом о проблемах и путях дальнейшего совершенствования антиалкогольной политики в республике.

Публичный отчет состоится 30 января в 17.00 в зале Министерства экономики РС(Я) по адресу: пр. Ленина, 28, 6 этаж. Приглашают всех желающих. О своем участии просят заявить на электронный адрес gosalcogol@sakha.gov.ru. По этому же адресу можно предварительно направить интересующие вас вопросы по деятельности Управления.