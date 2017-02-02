В Национальном музее откроется выставка костореза Владимира Нестерева

Выставка «Со светлой душой…» памяти художника-костореза Владимира Нестерова откроется в Национальном художественном музее 6 февраля в 16.00. В экспозиции будут представлены более 30 работ Владимира Нестерова.

Отличительной особенностью серий «Герои олонхо», «Рыбаки», «Шаманы» является миниатюрный размер композиций (2-3 см.), динамичность и экспрессивность силуэтов. В миниатюрах «Дух шамана» и «Олонхосут» вертикальное построение, вибрирующее напряжение героев придают произведениям особое эмоциональное звучание. В целом, произведения В.Нестерова, выполненные в разные годы, выразительны, привлекают виртуозностью и непосредственностью исполнения, живостью в передаче натуры.

В начале января 2017 года семья художника объявила конкурс имени Владимира Нестерова на тему флоры и фауны из бивня мамонта. По условиям конкурса, участники должны вырезать работу внутри шара, диаметром 1,5 см, не меняя форму материала. В день открытия выставки будут объявлены победители.

Выставка будет работать для всех посетителей с 8 по 22 февраля в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9.

Справки по тел.: 33-52-79

Владимир Степанович Нестеров родился 6 февраля 1977 года в городе Якутске. Окончил в 1994 г. Бетюнскую СОШ Амгинского улуса, в 1998 г. – Якутское художественное училище им.П.П. Романова по специальности художник-мастер (мастерская В.В. Бочкарева). С 2000 по 2003 гг. работал руководителем УПД (учебно-производственной деятельности) в Бетюнской средней школе, дополнительно обучая учащихся азам информатики и компьютерной грамоте. В 2003 году был принят музыкальным руководителем в Бетюнский центр культурного отдыха «Дьулуур». С 2004- 2016 гг. занимался творческой деятельностью. Владимир Нестеров принимал участие во многих республиканских, всероссийских и международных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, КНР. В 2006 году удостоился именной номинации «За косторезные миниатюры» на II Всероссийском фестивале косторезного искусства народов России.