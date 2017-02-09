В Москве состоятся соревнования по мас-рестлингу памяти Романа Дмитриева

Всероссийские соревнования по мас-рестлингу памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева пройдут в московском Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина 10 и 11 февраля. Организаторами соревнования являются Всероссийская федерация мас-рестлинга и Республиканский центр национальных видов спорта. Турнир пройдет при поддержке Минспорта России и Департамента спорта и туризма Москвы, сообщили в Постпредстве.

10 февраля в Москву прибудут участники из самых разных регионов, а уже 11 февраля в зале Ярыгина состоится торжественное открытие соревнований с участием почетных гостей.

В этот раз соревнования пройдут в семи весовых категориях среди мужчин и в пяти среди женщин.

В рамках соревнований также состоится семинар для судей и тренеров по национальному виду спорта.

Напомним, что впервые соревнования по мас-рестлингу, посвященные памяти прославленного олимпийского чемпиона родом из Якутии, прошли в рамках Московского Ысыаха в 2011 году.

Подробная информация на сайте ВФМР http://www.mas-wrestling.ru/competition/318/17924/



Роман Дмитриев