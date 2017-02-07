В честь волка – официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 – выйдет почтовый блок

7 февраля в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™. Почтовая продукция выпущена подведомственным Федеральному агентству связи АО «Марка».

Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, где 7 февраля пройдет церемония. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения. Также запланировано издание художественной обложки, внутри — почтовый блок и конверт первого дня с гашением (Москва).

Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Кампания по выбору официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™ стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трёх финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель, — им стал Волк по имени Забивака™.

Официальный талисман будет играть важную роль в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™. Волк поможет рассказать о грядущем турнире, будет развлекать публику на стадионах, станет послом России в других странах и мировой знаменитостью.

Выпуск филателистической продукции, приуроченной к крупнейшим спортивным событиям и мероприятиям, является традицией во всем мире. Филателистическая программа 2018 FIFA World Cup Russia™ реализуется АО «Марка» – за 4 года будут выпущены почтовые марки и блоки, маркированные и конверты первого дня, почтовые карточки, а также разнообразные сувенирные наборы.

Всего за 4 года, в период с 2015 по 2018 годы, планируется выпустить более 130 видов продукции. Это 58 почтовых марок и 4 почтовых блока, 13 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 34 художественных маркированных конверта, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 70 млн экземпляров.

2018 FIFA World Cup Russia™ станет 21-м чемпионатом мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу FIFA, также впервые мундиаль одновременно состоится на территории двух частей света — Европы и Азии.