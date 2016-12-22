Ростелеком включил телеканалы НВК Саха и Саха24 в сетку вещания

«Ростелеком» включил региональные телеканалы НВК Саха и Саха24 в сетку вещания услуги «Интерактивное ТВ 2.0».

«Интерактивное ТВ 2.0» – коробочное решение, небольшая приставка (размером чуть больше ладони), совмещающее в себе все преимущества привычного «Интерактивного ТВ», а также функции медиаплеера, платежного терминала и системы «Родительский контроль». С его помощью телевизионный и видеоконтент «Интерактивного ТВ» становится доступен в любом месте, где есть интернет от любого провайдера.

Приставку можно подключить беспроводным способом – через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с), благодаря чему не потребуется прокладывать дополнительные провода по квартире.

«Телевидение нового поколения «Интерактивное ТВ 2.0» было запущено в Якутии в начале 2016 года. Многие пользователи данной услуги обратились в компанию с предложением включить в сетку вещания продукта региональный контент. Понимая значимость трансляции регионального телеканала для жителей Якутии, мы с готовностью поддержали предложение клиентов. Теперь жители Республики могут смотреть телеканалы НВК Саха и Саха24 и в «Интерактивном ТВ 2.0», – отметил Алексей Семенов, директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком».

Информационно-развлекательные телеканалы НВК Саха и Саха24 входят в состав Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха». В программном пакете каналов – новостные, общественно-политические, культурно-познавательные, спортивные программы, документальные фильмы, а также передачи для маленьких зрителей.

Данные телеканалы представлены на кнопках «22» и «24».

Жители Якутска могут заказать приставку «Интерактивное ТВ 2.0» на сайте www.rt.ru или позвонив по единому номеру 8-800-1000-800. Продукт будет доставлен в ближайшее время. Также приставку можно приобрести в Центрах продаж и обслуживания компании в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный и Ленск.

* OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае телевизионный и видеоконтент доставляется посредством сети передачи данных любого провайдера на ТВ-приставку.