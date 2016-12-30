Технопарк «Якутия» начал прием заявок на масштабное мероприятие инновационных проектов

Технопарк «Якутия» до 8 января принимает заявки на участие в Open Innovations Startup Tour – самом масштабном региональном мероприятии стартап-проектов в России, которое пройдет в Якутске ровно через месяц — 30-31 января 2017 года.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Республики Саха (Якутия), Фонд Сколково, Технопарк «Якутия».

Этот проект – первая ступенька для команды разработчиков и изобретателей на пути к мечте. Крупнейшие спикеры и менторы расскажут, как сделать проект успешным, на примере падений и взлетов вдохновят развивать свой проект. Вы узнаете обо всех существующих инструментах поддержки, которые существуют для инновационных компаний в России и получите к ним доступ.

Open Innovations Startup Tour – это не только конкурс проектов, но и огромная образовательная программа, общение с менторами и гуру бизнеса.

Лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических трендов, векторов развития бизнеса и навыков, которые для этого необходимы, совершенствование профессиональных и личных качеств предпринимателей.

Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие.

Став финалистом #OIST вы получите шанс выйти в финал Startup village – самой яркой и неформальной конференции в России. Присоединяйтесь к OIST на startup-tour.ru!

5 причин прийти на Open Innovations Startup Tour:

лучшие спикеры и эксперты расскажут, как превратить мечту в проект и заработать на этом

беспощадные менторы укажут на сильные и слабые стороны вашего проекта

участие в конкурсе даст вам возможность стать полуфиналистом крупнейшей стартап-тусовки Восточной Европы Startup Village

теперь вы можете заранее спланировать встречи с самыми интересными участниками и экспертами тура, забронировав их по системе MatchMaking на сайте startup-tour.ru. Все «герои тура» доступны для общения и обмена опытом

участие в #OIST совершенно бесплатное, нужна только регистрация на сайте startup-tour.ru.

Напомним, заявки на участие Open Innovations Startup Tour-2017 в г. Якутск принимаются на сайте startup-tour.ru до 08.01.2017г. необходимо зарегистрироваться заполнить анкету участника и приложить презентацию проекта.