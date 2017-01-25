Стартовал фотоконкурс «Народное искусство: традиции и современность»

В Якутии начался прием работ на республиканский фотоконкурс «Народное искусство: традиции и современность», посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 25-летию Центра народного искусства «Симэх». Работы принимаются до 1 марта.

Организаторы: Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского;

Центр народного искусства «Симэх»;

Творческий Союз мастеров «Уус» РС(Я).

Цель конкурса: привлечение внимания к творчеству мастеров, пропаганда и популяризация лучших традиций декоративно-прикладного и народного искусства, увековечивание с помощью фотоискусства деятельности и творчества мастеров, популяризация традиционной культуры и народного творчества.

Конкурс пройдет по номинациям:

— «Портрет народного мастера за работой»

— «Изделия декоративно-прикладного искусства»

— «Моменты выставок и фестивалей» (улусные, республиканские, международные)

Условия конкурса:

1. Участники присылают снимки в двух экземплярах (распечатанные фотографии формата А4 и фотографии на электронных носителях).

2. Разрешение фотографий – не менее 5000 пикселей

3. Конкурс пройдет по двум возрастным категориям:

— участники от 10 до 18 лет;

— участники от 18 лет и старше.

Количество работ не ограничено. Тематика снимков должна соответствовать общей теме фотоконкурса.

Лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами Оргкомитета. По итогам конкурса в марте ко Дню народного мастера республики будет организована фотовыставка в ДДН им.А.Е. Кулаковского.

Работы принимаются по адресу:

г.Якутск, ул. Пояркова, 4. Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, каб. 141 с 10 до 18 часов, электронная почта: fond.otdel@mail.ru