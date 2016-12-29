Смотрите итоговую передачу «Сахатранснефтегаз: с нами теплее!» на канале Саха 24

Сегодня, 29 декабря, в 20:15 мин. на канале «Саха 24» выходит последняя в этом году телевизионная передача «Сахатранснефтегаз: с нами теплее!».

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз», народный депутат Ил Тумэн Иван Макаров расскажет об основных достижениях и событиях уходящего года, поделится с проблемными вопросами и путями их решения, также ознакомит зрителей со стоящими перед национальной нефтегазовой компанией задачами на будущий год.

Передача напомнит нам яркие и значимые события, которые внесли весомый вклад в благоустройстве республики.